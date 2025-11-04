Puente Nuevo: buses de la PNP trasladan a usuarios tras paro de transportistas

Ante la falta de vehículos por el paro de transportistas convocado para este martes 4 de noviembre, la Policía Nacional del Perú (PNP) desplegó buses de su flota para apoyar en el traslado de los ciudadanos.

Un equipo de Buenos Días Perú llegó hasta el paradero de Puente Nuevo, en El Agustino, donde un bus de la PNP fue habilitado para trasladar gratuitamente a los pasajeros hasta la zona de Atocongo, en San Juan de Miraflores.

Los usuarios vienen realizando largas colas para abordar este transporte para poder llegar a sus destinos. En total unos cinco buses han llegado hasta este punto y aproximadamente en cada unidad han subido unas 80 personas.

Traslado a zona norte y pase a zona de Acho

El general Manuel Vidarte, jefe de la Región Policial Lima, señaló que también llegarán buses para trasladar a los pasajeros hasta la zona norte de la capital y se irá evaluando la situación para la llegada de vehículos policiales.

Asimismo, Vidarte indicó que viene realizando coordinaciones con la Autoridad de Transporte Urbano (ATU) para que puedan circular cierta cantidad de buses hacia la zona de Acho, en el Centro de Lima.