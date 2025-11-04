Paro de transportes en el Callao. ¿Qué líneas están operando con normalidad?

A diferencia de otros puntos de Lima, en el Callao la jornada del paro de transportistas transcurre con relativa normalidad. Desde tempranas horas, el tránsito fue fluido en el cruce de las avenidas Faucett y Venezuela, donde un importante contingente policial y de la Marina de Guerra resguardó la zona.

De acuerdo con el reporte de Panamericana Televisión, varias combis y buses informales continuaron operando con total normalidad. Muchos de ellos realizan rutas que conectan La Perla con la Plaza 2 de Mayo o el Cercado de Lima, ofreciendo trasbordos rápidos a los pasajeros.

“El pasaje está normal, a lo mucho ha subido cincuenta céntimos”, señaló uno de los usuarios, mientras abordaba un bus hacia el Cercado.

ESTAS LÍNEAS ESTÁN OPERANDO

En cuanto al transporte formal, algunas líneas como Pesqueros, Consorcio Roma, Móvil Express y Aquarius mantuvieron sus servicios habituales, aunque con menor frecuencia. En cambio, otras empresas como Transnasa, Consorcio Hascar y la Línea 50 no salieron a operar, en señal de duelo por los conductores asesinados durante las últimas semanas.

“Estas empresas decidieron no paralizar por segundo día consecutivo, ya que participaron en la protesta de ayer”, explicó el equipo de Buenos Días Perú desde el lugar.

En la zona se observó además la presencia de unidades informales que, ante la ausencia de ciertos recorridos, cubren los trayectos hacia el centro de Lima. Los pasajeros pudieron trasladarse sin mayores demoras ni aglomeraciones.

Hacia las 7 de la mañana, la presencia de personal militar fue reducida, quedando solo la Policía Nacional a cargo del control del tránsito. Las autoridades señalaron que el flujo vehicular se mantiene sin incidentes ni bloqueos.