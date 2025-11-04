Chorrillos: sujetos balean bus lleno de pasajeros horas antes de paro de transportistas

Un bus de transporte público de la empresa ETUL4SA, que cubre la ruta San Juan de Lurigancho – Chorrillos, también conocida como la línea E, fue atacado a balazos la noche de este lunes 3 de noviembre.

El hecho ocurrió alrededor de las 9:00 p.m., cuando la unidad circulaba con pasajeros a bordo por la cuadra 3 de la avenida Guardia Civil, en la urbanización La Campiña, cerca del mercado Santa Rosa.

Presuntos sicarios realizaron al menos tres disparos contra el vehículo. Dos de los proyectiles impactaron en el parabrisas delantero, apuntando en dirección al conductor, mientras que un tercer disparo impactó cerca del extremo derecho del bus. El ataque causó la destrucción total del parabrisas y daños considerables en una ventana lateral.

Ataque a horas de paro de transportistas

El ataque se registró pocas horas antes del paro de transportistas convocado para el martes 4 de noviembre. Dicha medida de fuerza fue convocada en protesta por la creciente ola de inseguridad, sicariato y extorsiones que afecta al sector del transporte público.

Sin heridos e investigan ataque

Hasta el momento, no se han confirmado heridos a causa de los impactos de bala. Las autoridades se encuentran investigando los hechos para determinar las circunstancias exactas y los responsables de este nuevo atentado.