SJL: largas colas de pasajeros en estación Bayóvar por paro de transportistas

Ante la falta de vehículos de transporte público por el paro de transportistas convocado para este martes 4 de noviembre, algunos usuarios han optado por tomar otras opciones de movilidad como el Metro de Lima para llegar a sus destinos.

Un equipo de Buenos Días Perú llegó hasta la estación Bayóvar, en el distrito de San Juan de Lurigancho, y corroboró que luce abarrotada, ya que se registran largas colas de usuarios y con el paso de los minutos siguen llegando más pasajeros.

Durante nuestro recorrido conversamos con una usuaria quien señaló que normalmente utiliza el Corredor Azul para llegar a la avenida Las Flores, pero ante la falta de unidades ha optado por utilizar el servicio del tren.

Empresas que circulan en Bayóvar

Buses y combis informales son los vehículos que vienen movilizando a los pasajeros ante la falta de unidades de transporte público. La empresa "Manchay" y dos combis que tienen la ruta Santa María hasta Lince son las que vienen circulando en la zona de Bayóvar.

Suspensión de clases presenciales

Una docente también llegó hasta la estación del tren y señaló que se dirige a su centro de labores pese a que durante la madrugada, el Minedu recién informó sobre la suspensión de las clases presenciales.