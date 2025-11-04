Paro de transportistas: suben precio de pasaje de S/1.50 a S/10 en Ventanilla

Diversas empresas de transportes vienen acatando un paro de transportistas este martes 4 de noviembre, afectando la movilidad de cientos de usuarios quienes vienen esperando vehículos que los transporten a sus destinos.

Un equipo de Buenos Días Perú llegó hasta Ventanilla donde corroboró que la mayoría de pasajeros vienen esperando vehículos de transporte público durante varios minutos y se ha registrado un incremento en el precio de los pasajes.

Indignación por incremento de pasajes

Uno de los usuarios expresó su malestar debido a que las combis han incrementado su tarifa y ahora está cobrando S/10 cuando el pasaje normal es de S/1.50. "Es un abuso, hacen su agosto aprovechando la situación", manifestó el pasajero.

Mientras que otro usuario se mostró indignado y resaltó la falta de "empatía" por el cobro excesivo en los pasajes. "Quién nos defiende a nosotros. Muchos venimos del cerro, nos cobran S/2 en moto (S/4 soles ida y vuelta) más los 10 soles de pasaje", expresó el usuario.

Pasajero sufre caída

Los pasajeros se han visto en la obligación de correr para subir a los pocos vehículos que circulan en la vía. Durante nuestra transmisión en vivo, una persona cayó al piso ya que la cúster no lo dejó subir y sufrió algunos golpes en la pierna.