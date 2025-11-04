Buenos Días Perú

04/11/2025

Quinto ataque contra empresa de mototaxis en Independencia: incendian vehículo horas antes del paro

Una unidad de la empresa Arabicus fue quemada durante la madrugada en el asentamiento humano Tahuantinsuyo. Es el quinto ataque que sufre la compañía, que viene siendo amenazada por extorsionadores.



A pocas horas del inicio del paro de transportistas, un nuevo ataque estremeció al distrito de Independencia. Delincuentes incendiaron una mototaxi modelo Torito perteneciente a la empresa Arabicus, que en los últimos meses ha sido blanco de múltiples atentados y amenazas extorsivas.

QUINTO ATAQUE CONTRA EMPRESA

El siniestro ocurrió alrededor de las 3:30 de la madrugada en la zona de Tahuantinsuyo. Según los vecinos, tres sujetos llegaron a bordo de otra unidad, esperaron unos minutos y luego prendieron fuego al vehículo, que terminó completamente calcinado.

“Mi perro empezó a ladrar y cuando salimos ya todo estaba en llamas. Tres personas llegaron, una encendió el fuego y las otras vigilaban que nadie se acercara”, relató un testigo a Panamericana Televisión.

El fuego alcanzó también a un automóvil estacionado cerca, cuyo maletero resultó dañado por las llamas. Los vecinos intentaron apagar el incendio arrojando agua, pero el calor derritió incluso los cables del alumbrado público y parte de una baranda metálica.

De acuerdo con la información policial, este sería el quinto ataque contra unidades de la empresa Arabicus, cuyos socios denunciaron haber recibido amenazas y pedidos de extorsión por parte de una banda que exige 15 mil soles como pago de “inscripción” y cinco soles diarios por cada mototaxi.

Los propietarios de la unidad afectada acudieron a la comisaría de Tahuantinsuyo para presentar la denuncia correspondiente.


