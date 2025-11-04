Quinto ataque contra empresa de mototaxis en Independencia: incendian vehículo horas antes del paro

A pocas horas del inicio del paro de transportistas, un nuevo ataque estremeció al distrito de Independencia. Delincuentes incendiaron una mototaxi modelo Torito perteneciente a la empresa Arabicus, que en los últimos meses ha sido blanco de múltiples atentados y amenazas extorsivas.

QUINTO ATAQUE CONTRA EMPRESA

El siniestro ocurrió alrededor de las 3:30 de la madrugada en la zona de Tahuantinsuyo. Según los vecinos, tres sujetos llegaron a bordo de otra unidad, esperaron unos minutos y luego prendieron fuego al vehículo, que terminó completamente calcinado.

“Mi perro empezó a ladrar y cuando salimos ya todo estaba en llamas. Tres personas llegaron, una encendió el fuego y las otras vigilaban que nadie se acercara”, relató un testigo a Panamericana Televisión.

El fuego alcanzó también a un automóvil estacionado cerca, cuyo maletero resultó dañado por las llamas. Los vecinos intentaron apagar el incendio arrojando agua, pero el calor derritió incluso los cables del alumbrado público y parte de una baranda metálica.

De acuerdo con la información policial, este sería el quinto ataque contra unidades de la empresa Arabicus, cuyos socios denunciaron haber recibido amenazas y pedidos de extorsión por parte de una banda que exige 15 mil soles como pago de “inscripción” y cinco soles diarios por cada mototaxi.

Los propietarios de la unidad afectada acudieron a la comisaría de Tahuantinsuyo para presentar la denuncia correspondiente.