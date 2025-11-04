Chorrillos: realizan operativo policial durante paro de transportistas en avenida Huaylas

Un gran contingente policial viene realizando, durante el paro de transportistas convocado para este martes, un operativo de control de identidad a los conductores de vehículos, muy cerca al óvalo de la Curva, en la avenida Huaylas, en Chorrillos.

Los efectivos policiales vienen solicitando a los hombres al volante que circulan en ambos sentidos sus documentos. En la zona se observa poca presencia de buses y combis por el paro de transportistas.

Un equipo de Buenos Días Perú llegó hasta la zona y corroboró que los usuarios hacen largas colas para tomar vehículos con destino a Villa el Salvador. Algunos entrevistados aseguraron que llegan esperando el bus cerca de media hora.

Control a motos y algunas empresas circulan

Los efectivos policiales también realizan el operativo de control de identidad a los motociclistas que circulan por esta vía. Uno de los conductores de la empresa San Juanito señaló que trabajan con normalidad ya que no les han indicado la paralización de sus actividades.

Ataque a bus a horas de inicio de paro

Cabe resaltar, que a solo horas del inicio del paro de transportistas, un bus de la empresa ETUL4SA, conocida como la línea E, fue atacada a balazos a la altura de la cuadra 3 de la avenida Guardia Civil, en Chorrillos.