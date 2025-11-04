Así se desarrolla el paro del 4 de noviembre: pasajeros desesperados por falta de buses y combis

La paralización del transporte público en Lima y Callao provocó desde la madrugada del martes caos y desesperación entre los pasajeros, especialmente en zonas como Ventanilla y Puente Nuevo, donde largas filas se formaron en los paraderos desde las 5:00 a.m.

SE DUPLICAN PRECIOS DE PASAJES

En Ventanilla, las cámaras de Buenos Días Perú registraron a cientos de personas buscando movilidad hacia el aeropuerto o el centro de Lima. Ante la ausencia de buses y combis, muchos usuarios se vieron obligados a tomar colectivos informales que cobraban entre 7 y 8 soles, más del doble del pasaje habitual.

“Normalmente pago tres soles hasta la Argentina y hoy están cobrando siete. Es abusivo, pero no hay otra forma de llegar”, reclamó un pasajero.

La mayoría de rutas habituales, como la 50, los Chinos o Cepuchiza, suspendieron su servicio. Según los propios conductores, la medida responde tanto al paro convocado por gremios del transporte como al temor de ser víctimas de ataques o extorsiones, recordando que en semanas anteriores un chofer fue asesinado en la misma zona.

En Puente Nuevo, la situación no fue distinta. Solo tres empresas de transporte —Simón Bolívar, San Felipe Express y Nuevo Perú— circularon durante la primera hora de la mañana. En un lapso de 45 minutos, apenas pasaron tres unidades, lo que desató empujones, aglomeraciones y tensión entre los pasajeros.

“Estoy aquí desde las 4:30 y todos los buses van llenos. No hay forma de llegar al trabajo”, comentó un trabajador que debía ingresar a las 7:00 a.m.

Agentes de la Policía Nacional tuvieron que intervenir para controlar el orden y evitar enfrentamientos entre los usuarios que pugnaban por subir a las combis. En muchos casos, los vehículos iban repletos, con pasajeros colgando de las puertas.