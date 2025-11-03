Encuentran a menor gracias a historial de llamadas de su celular: sujeto que la captó se dio a la fuga

Tras permanecer 24 horas como desaparecida, una menor de edad fue encontrada, en el distrito de Independencia, gracias al historial de llamadas de su celular. La adolescente habría sido captada por redes sociales por un sujeto que se dio a la fuga.

Cámaras de seguridad captaron a la menor caminando por el límite de los distritos de Independencia y San Martín de Porres el último sábado 1 de noviembre tras permanecer junto a sus primas y les dijo que solo iba a dar una vuelta.

Piden registro de llamadas y ubican a menor

La menor de 12 años dejó su celular con sus primas y fue su padre quien acudió a la empresa de telefonía para pedir el registro de llamadas. Con el número de celular su familia descubrió la ubicación del sujeto.

"Claro, pido el registro para ver qué llamadas han entrado para tratar de ubicar a mi hija y de allí comenzamos a verificar la cámaras de seguridad que hay en Independencia y San Martín de Porres y llegamos al paradero de este secuestrador o pedófilo porque mi hija tiene 12 años", dijo su progenitor.

Buscan a sujeto