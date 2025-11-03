Motociclistas que realizaban piques en VES serían asesinos de trabajador de grifo en SJM

La muerte de un trabajador en un grifo de San Juan de Miraflores, asesinado a balazos por un grupo de motociclistas, encendió las alertas en la zona sur de Lima. La central de videovigilancia de Villa El Salvador confirmó que los presuntos asesinos formaban parte de una caravana de más de 200 “piqueros” que horas antes fue detectada desplazándose por la avenida Velasco Alvarado.

“Lamentablemente, tras ser erradicados de nuestro distrito, se trasladaron a San Juan de Miraflores, donde cometieron este hecho lamentable”, informó Raúl Ramos, gerente de Serenazgo de Villa El Salvador.

PIQUEROS SE HABRÍAN TRASLADADO A OTRO DISTRITO TRAS SER INTERVENIDOS

El funcionario precisó que sus operativos municipales permitieron dispersar a los moteros, quienes realizan piruetas y maniobras temerarias en plena vía pública. Sin embargo, parte del grupo cruzó los límites distritales y llegó hasta una estación de servicio, donde uno de los integrantes disparó a quemarropa contra un trabajador, provocándole la muerte.

Las imágenes de videovigilancia muestran cómo los sujetos se movilizan en grupos, algunos portando armas de fuego. En otro registro, se observa a varios de ellos rodeando una furgoneta familiar, rompiendo las lunas e hiriendo a los ocupantes sin motivo aparente.

“No se trata de simples motorizados, sino de delincuentes y sicarios. Hemos identificado que muchos de ellos van armados”, advirtió Ramos.

El serenazgo de Villa El Salvador logró intervenir al conductor agredido y trasladarlo a una comisaría, mientras se refuerzan los patrullajes combinados con la Policía Nacional y el Ejército, en el marco del estado de emergencia.

“Estos delincuentes no tomarán nuestras calles. Con el apoyo de las fuerzas del orden vamos a erradicarlos”, señaló el funcionario.

Las autoridades confirmaron que los operativos continuarán de forma conjunta con distritos vecinos, como San Juan de Miraflores, para identificar y capturar a los integrantes de estas bandas motorizadas que han convertido las vías del sur de Lima en escenarios mortales.