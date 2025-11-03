Delincuente armado roba violentamente celular a joven en SJM

Los delincuentes continúan al acecho de víctimas pese al estado de emergencia en Lima y Callao. Esta vez, una joven fue víctima del robo de su celular en el cruce de las calles Balta con Grau, en el distrito de San Juan de Miraflores.

Cámaras de seguridad captaron el preciso momento en que la joven se encontraba en la calle mirando su celular, cuando un sujeto que utilizaba una mascarilla baja rápidamente de una mototaxi.

Robo con arma de fuego y forcejeo

El sujeto la apunta con un arma de fuego y ella intenta escapar, pero termina tropezando y cayendo al piso debido a unos huecos en la pista. Mientras que otro transeúnte que estaba muy cerca de ella, se va a la otra acera para ponerse a salvo.

Cuando la joven queda tendida en el piso, el sujeto se abalanza sobre ella y le arrebata su teléfono, mientras que su cómplice a bordo de la mototaxi, la espera unos metros más adelante con la puerta abierta.

Jala a víctima y huyen con celular

Pese a quitarle el celular, el sujeto parece intentar jalar a la víctima, pero ella se resiste y desiste debido a que aparece una motocicleta por la zona. Los delincuentes huyeron con rumbo desconocido en el vehículo menor.