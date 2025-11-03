Conductores expresan su malestar tras reanudación de cobro de peajes en la Panamericana Sur

El reintegro del cobro de peajes en las garitas de Villa y Punta Negra, ubicadas en la Panamericana Sur, ha generado gran malestar entre los conductores. La medida fue aplicada por la concesionaria Rutas de Lima tras dos días de suspensión, pese a la oposición del Municipalidad Metropolitana de Lima (MML), que advierte que la acción va contra una resolución judicial vigente.

Desde las primeras horas del último domingo, los usuarios que circulaban por la vía se encontraron nuevamente con las casetas habilitadas. La reanudación provocó largas filas y reclamos por el impacto económico.

“No deberían cobrar. Voy a casito y tengo que pagar seis soles. Además, han cerrado los accesos para ir a la playa San Pedro”, protestó un conductor.

“Para regresar al cementerio de Lurín tengo que dar una vuelta enorme y volver a pagar”, añadió otro usuario.

Algunos conductores optaron por pagar el monto correspondiente, mientras que otros ingresaron por caminos alternos para evitar el peaje.

Rutas de Lima justificó la medida indicando que, tras presentar una apelación contra la sentencia que ordenaba suspender el cobro, los efectos de dicha resolución quedaron en pausa, lo que —según la empresa— les permite retomar la operación.

No obstante, la MML rechazó la decisión, afirmando que el cobro sigue siendo ilegal y que la concesionaria estaría incumpliendo la orden judicial.