SMP: delincuente armado asalta grifo y roba moto a delivery en menos de 5 minutos

Cámaras de seguridad captaron el preciso momento en que una trabajadora de un grifo ubicado en el distrito de en San Martín de Porres fue sorprendida por un delincuente armado durante la madrugada.

El sujeto amenazó de muerte a la empleada, quien se encontraba comiendo, y logró llevarse todas sus pertenencias antes de vaciar el dinero de la caja registradora. El delincuente tardó aproximadamente tres minutos en robar el establecimiento.

Asaltan a delivery

El accionar delictivo continuó luego de que a solo unos metros del grifo y dos minutos después, el mismo sujeto junto a un cómplice asaltó a un repartidor de delivery que se encontraba en la puerta de un domicilio.

Armado con un revólver, el delincuente logró arrebatarle su motocicleta y material de trabajo. En solo cinco minutos, se cometieron los dos asaltos en una zona cercana al cruce de Santa Rosa con Los Dominicos.

Robo en estado de emergencia

Los ladrones huyeron en la motocicleta robada con el botín robado del grifo con rumbo desconocido. Cabe resaltar, que estos robos ocurrieron a pesar de la vigencia del estado de emergencia en Lima y Callao.