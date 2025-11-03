Combi se despista Villa María del Triunfo: accidente deja una mujer muerta y 16 heridos

Una tragedia enluta a Villa María del Triunfo. Una combi que cubría la ruta Lurín–Surquillo se volcó tras chocar violentamente contra un poste de luz en la avenida 26 de Noviembre, a la altura del paradero 6 de Nueva Esperanza. El accidente dejó una mujer fallecida y 16 personas heridas, entre ellas varios pasajeros que regresaban del cementerio Virgen de Lourdes.

El siniestro ocurrió cerca de las 5 de la tarde del último sábado y generó alarma entre los transeúntes que se encontraban en la zona. Las cámaras de seguridad registraron cómo, en cuestión de segundos, la unidad perdió el control y terminó volteada en plena avenida.

UN MUERTO Y 16 HERIDOS

Testigos señalaron que una falla en los frenos habría sido la causa del accidente. “El chófer salió arrastrándose, estaba grave. Dentro del carro había una señora con la cabeza en la verma y el cuerpo en la pista”, relató un vecino que presenció la escena.

Según los reportes iniciales, la víctima mortal sería una mujer de entre 50 y 55 años que quedó atrapada en el vehículo.

Uno de los pasajeros narró los momentos de desesperación antes del impacto. “El chófer se dio cuenta de que se había quedado sin frenos. Yo le grité que ladeara el carro, pero entró en pánico. Entonces decidió chocar contra el poste para frenar. Había niños gritando y todos salimos volando”, contó aún conmocionado.

Agentes de la Policía Nacional y personal de Emergencias Médicas llegaron al lugar para rescatar a los heridos y trasladarlos a hospitales cercanos. Las autoridades ya iniciaron las investigaciones para determinar las responsabilidades del hecho.