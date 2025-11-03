Paro de transportistas en el Callao: así se desarrolla la protesta ante ola de extorsiones y sicariato

Empresas de transporte público del Callao, Ventanilla y Mi Perú convocaron a un paro regional para este lunes 3 de noviembre para exigir se aplique de manera urgente estrategias contra la ola de extorsión y sicariato que afecta el sector transporte.

Un equipo de Buenos Días Perú llegó hasta el cruce de las avenidas Faucett con Venezuela donde se observa que varios vehículos vienen circulando con normalidad pese a la convocatoria anunciada el último fin de semana.

El conductor de una de las unidades del consorcio Salamanca indicó que no tenía conocimiento sobre el paro, mientras que otro chofer aseguró que trabajarán con normalidad hoy y mañana 4 de noviembre se unirán a la paralización a nivel nacional.

Presencia policial e inicio de convocatoria

Otros hombres al volante manifestaron que se unirán al paro convocado para este lunes recién a las 10:00 a.m. Cabe resaltar, que en este importante cruce hay presencia de efectivos de la Policía Nacional del Perú (PNP) para resguardar la zona.