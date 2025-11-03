Extorsionadores en mototaxi disparan contra bus de la empresa Etusa: detienen a tres sospechosos

Un nuevo atentado contra un bus de transporte público volvió a sembrar el miedo en Chorrillos. Esta vez, el blanco fue un bus de la empresa Etusa, conocido como La T. Según las autoridades, los atacantes —a bordo de una mototaxi— abrieron fuego contra la unidad que transportaba pasajeros, repitiendo la misma modalidad usada en un ataque previo ocurrido en abril de este año.

En las imágenes se observa el momento exacto en que los delincuentes disparan directamente contra la cabina del conductor, quien resultó herido en la rodilla por el roce de una bala. Tras el ataque, los pasajeros descendieron del bus presas del pánico, mientras otros ayudaban al chofer hasta que fue trasladado a un hospital cercano.

DETIENEN A TRES SOSPECHOSOS

Horas después, la Policía Nacional del Perú, bajo el liderazgo del ministro del Interior Vicente Tiburcio y el comandante general Óscar Arriola, logró capturar a tres ciudadanos venezolanos implicados en el atentado. Durante el operativo, realizado en la región policial Lima Sur 2, se incautaron dos pistolas 9 milímetros y una mototaxi, presuntamente usada por los agresores.

“Estas armas tienen el número de serie erradicado. Siempre hay sangre detrás de un arma así. Para obtenerlas, probablemente le quitaron la vida a otra persona”, señaló el comandante Arriola durante la presentación del material incautado.

Por su parte, el ministro Tiburcio señaló que la captura fue resultado de un despliegue simultáneo en distintos puntos de la capital. “Fueron intervenidos en flagrancia con las pistolas abastecidas y todos los implementos para cometer asaltos. Seguiremos ganándole terreno a la delincuencia”, declaró.