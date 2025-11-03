Exreina de belleza pide garantías para su vida tras ser agredida en discoteca de Miraflores

Bárbara Cam, excandidata al Miss Perú Áncash, fue brutalmente agredida por una mujer durante la madrugada del pasado 25 de octubre cuando se encontraba en una discoteca en el distrito de Miraflores.

Según narró la modelo, la agresión habría sucedido luego de haber encontrado a una mujer, aparentemente de nacionalidad colombiana, junto a su pareja cuando este se encontraba dormido en un box del local nocturno.

"La persona cuando ve que yo me acerco como que le toca la mano, como que diciendo, no te acerques porque no sabía quién era yo y en eso yo le quité la mano y le dije que es mi pareja", declaró Bárbara Cam sobre los hechos previos al ataque.

Narra brutal agresión

La modelo agregó que la mujer, que respondería al nombre de Ximena, le dijo "lárgate de mi box" y luego la golpeó con una botella en la cabeza. Los momentos de terror a los que habría sido sometida la reina de belleza no acabaron allí.

"Yo intento como querer pararme porque estaba en el piso y la mujer me incrusta el pico de la botella en la pierna izquierda", relató la afectada, señalando que además fue arrastrada sobre vidrios de la botella rota, lo que le provocó diversos cortes en ambas piernas.

Denuncia a agresora y a discoteca

Bárbara Cam interpuso dos denuncias, una contra su agresora y otra contra la discoteca Bazar por no haberle brindado ningún tipo de auxilio. "Lo que hizo seguridad de la discoteca fue acercarse para querer arreglar el tema [...] y me botan fuera de la discoteca", puntualizó la modelo.

Pide identificar a agresora y solicita garantías

La afectada pidió ayuda a las autoridades para que identifiquen a su agresora en el menor tiempo posible. Además solicitó garantías para su vida por temor a ser víctima de represalias por ser una figura pública.