Detienen a 5 sujetos vinculados a banda "Los Gallegos": estarían implicados en extorsiones en SJL

Agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP) desarticularon una banda criminal que operaba en la zona de La Huayrona, en San Juan de Lurigancho, tras capturar a cinco integrantes del grupo conocido como "Los Gallegos".

Entre los detenidos se encuentran Yangel Palacios Aguilar, alias "Loco", identificado como presunto cabecilla de la organización, junto a Yandel Palacios Guerrero, Maiker Lopez Parra, Jhon Cotua Noriega y Cherveris Navarro Serpa.

La evidencia que delató a la banda fue una hoja con mensajes extorsivos dirigidos a sus víctimas. "Vas a alinearte porque a la próxima vamos a dispararte a ti y a tu familia. Comunícate a este número xxxxx. Atte. Los Gallegos", señala el manuscrito.

Extorsión a mototaxistas y tiendas

La organización criminal se dedicaba a extorsionar a mototaxistas y pequeñas tiendas en la zona de Huayrona bajo la modalidad de "gota a gota". Yangel Palacios enfrenta una denuncia de enero de 2024 por amenazar a una mujer con una pistola en la cabeza, exigiéndole el pago de S/50 mil por un préstamo inicial de S/7 mil.

Elementos incautados

Durante el operativo realizado en un inmueble del distrito, la policía incautó un arma de fuego, una cacerina, dos kilos de marihuana, cuatro cartuchos de dinamita, cerca de 80 municiones, chalecos reflectores y cuatro motocicletas.

Modus operandi y puestos a disposición de fiscalía

Los sujetos estaban organizados, contaban con armas, municiones, máscaras y chalecos reflectores que utilizaban para pasar desapercibidos en operativos policiales. Los detenidos serán puestos a disposición del Ministerio Público para continuar con las diligencias correspondientes.