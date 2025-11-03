Caen “Los Malditos de Gambetta”: serían responsables de ataque a empresa de transporte en Ventanilla

La violencia en el Callao continúa pese al estado de emergencia. En Ventanilla, delincuentes armados atacaron la cochera de la empresa de transporte público HR Express, conocida como La T, y dejaron una carta extorsiva en la que amenazaban con matar a un conductor si no se cumplía con el pago de cupos.

CAEN DOS DE LOS MALDITOS DE GAMBETTA

El atentado ocurrió la mañana del último domingo, cuando los agresores —que se autoidentificaron como “Los Malditos de Gambetta”— llegaron a bordo de una motocicleta y abrieron fuego contra el portón del local. Minutos después, efectivos de la Policía Nacional y militares llegaron al lugar para asegurar la zona y recoger las evidencias balísticas.

Gracias a las cámaras de videovigilancia municipales, los agentes lograron rastrear la motocicleta usada en el ataque, un vehículo de chasis azul que fue hallado horas después también en Ventanilla. Con esta pista, se logró la captura de Miguel Porro y Jesús Hurtado, presuntos integrantes de la banda criminal.

Ambos detenidos fueron trasladados a la Depincri para las diligencias correspondientes. Sin embargo, en los exteriores de la dependencia, familiares de los sospechosos protestaron asegurando que se trataba de una “detención injusta”.