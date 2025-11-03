Lo mataron por S/50: Trabajador de grifo es asesinado tras defender a sus compañeros de motociclistas

Un acto de valentía terminó en tragedia en San Juan de Miraflores. Un vigilante fue asesinado de un disparo en la cabeza cuando intentó defender a sus compañeros durante una discusión con un grupo de motociclistas, presuntamente extranjeros, que se negaban a pagar el combustible que habían consumido en un grifo del distrito.

SE ENFRENTÓ A MOTOCICLISTAS QUE NO QUERÍAN PAGAR GASOLINA

Las cámaras de seguridad captaron el momento en que la víctima intervino para calmar la situación. Sin embargo, uno de los sujetos, fuera de control, sacó un arma y le disparó a quemarropa, dejándolo tendido en el suelo sin darle oportunidad de reaccionar. Tras el ataque, los agresores huyeron del lugar.

Compañeros de trabajo describieron al vigilante como una persona tranquila, solidaria y siempre dispuesta a ayudar.

El crimen causó profunda consternación entre familiares y vecinos, quienes exigen justicia y una respuesta firme ante la creciente ola de violencia en Lima.

La Policía Nacional continúa las investigaciones para identificar y capturar a los responsables. Este nuevo asesinato vuelve a evidenciar la crisis de inseguridad que golpea a la capital.