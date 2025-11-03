Incendio en Puente Piedra arrasa fábrica de plásticos y cochera: 14 unidades de bomberos trabajan para controlar las llamas

Un voraz incendio se registró la madrugada de este lunes en Puente Piedra, donde el fuego arrasó una cochera y alcanzó una fábrica de plásticos ubicada en el cruce de las calles Los Álamos y Los Sauces, en la zona conocida como La Ensenada.

LAS LLAMAS CONSUMIERON HASTA LOS CABLES DE LUZ

Según información preliminar, el siniestro se habría originado por un cortocircuito en uno de los vehículos estacionados en la cochera, lo que provocó que las llamas se propagaran a otro automóvil y finalmente alcanzaran la fábrica contigua. En su interior se almacenaban mesas, sillas, tubos y otros productos altamente inflamables, lo que complicó el trabajo de los bomberos.

Vecinos, agentes municipales y trabajadores formaron una cadena humana para retirar los productos antes de que las llamas los alcanzaran. Sin embargo, la intensidad del fuego obligó a evacuar la zona por seguridad.

Durante la emergencia, los cables eléctricos y postes cercanos también se incendiaron, lo que generó riesgo de descargas eléctricas. Por ello, la Policía y Defensa Civil desalojaron a todas las personas del perímetro, mientras la empresa eléctrica acudía a cortar la energía en el área afectada.

Hasta el cierre del reporte de Buenos Días Perú, 14 unidades de bomberos trabajaban en el lugar, pero se estima que serían necesarias más cisternas para abastecer de agua el combate contra las llamas.

El incendio se produjo en una zona industrial de Puente Piedra, donde operan varios almacenes y fábricas. Vecinos denunciaron que no es la primera vez que ocurre un siniestro en el área y pidieron mayor fiscalización municipal para prevenir nuevas emergencias.