Caen integrantes de ‘Los Lacras de San Juan’: habrían extorsionado a comerciante de Gamarra

En un trabajo de la Policía Nacional del Perú (PNP) en Villa María del Triunfo (VMT), los agentes pudieron dar con la intervención de tres integrantes de la banda conocida como ‘Los Lacras de San Juan’, quienes estarían involucrados en un acto extorsivo en agravio de una comerciante de Gamarra.

Durante el operativo de la PNP se encontraron paquetes de marihuana, sustancia ilícita que era ofrecida a las personas en diversas zonas del sur de Lima como también, artefactos explosivos. Los detenidos respondieron a los nombres de Antony Tello, Wilson Mejía y Yeison Arones.

A pesar de todas las pruebas que incriminaban a los detenidos, los familiares de los supuestos integrantes de la banda criminal, quienes en todo momento aseguraron que no tenían ningún tipo de vínculo con los hechos que se les imputa.

EXTORSIÓN CONTRA LA EMPRESARIA

De acuerdo a lo revelado por la empresaria hace un mes atrás, comenzó a recibir mensajes extorsivos, donde le exigían un pago de 30 mil soles, caso contrario iban a realizar ataques. Al negarse cancelar la suma, los criminales detonaron un explosivo en su predio.