Elecciones 2026: 11 grupos habilitados para sufragar de manera virtual

A menos de seis meses de realizarse las elecciones generales del 2026, se conoció que la Oficina de Procesos Electorales (ONPE) estaría manejando la posibilidad de que 11 grupos puedan sufragar de manera virtual.

¿QUIÉNES PODRÍAN VOTAR DE ESTA MANERA?

De acuerdo a las declaraciones del vocero de la ONPE, Eduardo Huaroto, el grupo de ciudadanos que podría acceder a este beneficio, tendrían que formar parte de las Fuerzas Armadas como el Ejército o Policía Nacional del Perú (PNP).

“Los grupos están comprendidos por las Fuerzas Armadas, Policía Nacional, personal del INPE, también, personal del INPE. De igual manera, trabajadores de la ONPE, JNE, Reniec, personas y operarios que residen en el extranjero”, comentó.

Cabe precisar que, los ciudadanos que son beneficiados con esta iniciativa podrán sufragar desde las 5:00 p.m. del 11 de abril hasta las 5:0 p.m. del siguiente día, misma fecha en la que se realizará la jornada electoral del 2026.