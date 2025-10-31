Intervienen almacén clandestino con más de media tonelada de pirotécnicos en VMT: hay dos detenidos

Bajo la fachada de un centro de distribución de productos congelados, la Policía Nacional descubrió un almacén clandestino de pirotécnicos en el distrito de Villa María del Triunfo. Durante la intervención se incautaron 600 cajas de fuegos artificiales, almacenadas sin autorización.

El operativo se realizó luego de que agentes detectaran movimientos sospechosos en el inmueble. Al ingresar, hallaron cámaras frigoríficas convertidas en depósitos donde se guardaban los productos explosivos. “El olor a pescado daba la apariencia de un almacén regular, pero una de las cámaras era usada para ocultar cajas de pirotécnicos”, explicó un agente a cargo de la intervención.

Entre el material incautado se encontraron tortas, bazucas, avellanas y cohetes listos para su distribución irregular. En el lugar fueron detenidos Lourdes Mato Sánchez (52) e Irvin Zorrilla Heredia (37), quienes fueron sorprendidos en flagrancia. Ambos son investigados por el presunto delito contra la seguridad pública en la modalidad de tráfico de productos pirotécnicos.

Las autoridades advirtieron que almacenar este tipo de material en condiciones inadecuadas representa un alto riesgo de explosión. Recordaron además que los productos pirotécnicos solo pueden ser comercializados y almacenados con la debida autorización de SUCAMEC.

Con la cercanía de las fiestas de fin de año, la Policía anunció que reforzará los operativos de control para prevenir tragedias relacionadas con el uso y almacenamiento ilegal de fuegos artificiales.