Terror en Ancón: sicario irrumpe en barbería y dispara a quemarropa a cliente

Un hombre fue asesinado a balazos mientras se encontraba en una barbería de Ancón. El crimen ocurrió durante la tarde del último jueves, cuando un sicario ingresó al local y disparó directamente contra el cliente que estaba siendo atendido.

Las cámaras de seguridad del establecimiento registraron el ingreso del atacante, quien actuó con total frialdad. En las imágenes se observa cómo el barbero intenta protegerse tras el sillón mientras el agresor dispara varias veces. La víctima alcanzó a salir herida hasta la puerta del local, donde fue auxiliada por los vecinos y trasladada al hospital de Puente Piedra, pero llegó sin vida.

El barbero, que logró sobrevivir al ataque, permanece en estado estable, aunque aún se desconoce si fue alcanzado por alguna bala. La Policía analiza las grabaciones del interior y del exterior del negocio para identificar al asesino, cuyo rostro quedó parcialmente registrado por los dispositivos de videovigilancia.

De acuerdo con las primeras indagaciones, el atentado no estaría vinculado a una red de extorsión, sino a un posible ajuste de cuentas personal. “En esta zona no se han reportado cobros de cupos. Todo apunta a un hecho aislado”, informaron fuentes policiales a Buenos Días Perú.