Martín Ojeda confirma apagado de motores para el 4 de noviembre: “El sicariato no tiene hora”

Ante los constantes ataques contra transportistas en Lima y Callao, el director de la Cámara Internacional de Transporte, Martín Ojeda, anunció que el próximo 4 de noviembre, los integrantes del gremio apagarán sus motores, con el propósito de que las autoridades escuchen sus peticiones para luchar contra la criminalidad.

En declaraciones, Ojeda mencionó que los integrantes de la PCM están informados sobre la medida que adoptarán este martes. Además, reveló que los crimenes contra su sector continúan, ya que, a los delincuentes no les importa seguir desangrando familias.

“Son conscientes que el apagado de motores no se va a apagar. De igual manera, sabe que nuestra posición, es de un grito al cielo para que las muertes que se están dando paren (…) La delincuencia, sicariato y extorsión, no tiene fecha y hora. Un toque de queda no serviría de nada, porque nos matan en la madrugada, como también puede suceder en la tarde”, comentó.

ASESINATOS CONTRA TRANSPORTISTAS

A pocas semanas de terminar el 2025, el Observatorio del Crimen y Violencia, en los 10 meses de este año, se han reportado más de 180 choferes de transporte público han perdido la vida a manos de criminales.