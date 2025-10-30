Cercado de Lima: Policía rescata a 60 mujeres víctimas de explotación sexual

Un operativo policial realizado en la zona de Jirón Zepita, Cercado de Lima, permitió el rescate de 60 mujeres víctimas de explotación sexual y la detención de 13 presuntos responsables, así como de un menor que estaba sometido a trabajo forzoso. La intervención se llevó a cabo en ocho inmuebles que funcionaban como hoteles clandestinos, donde operaban actividades vinculadas a la trata de personas bajo el control de organizaciones criminales.

El general Aldo Ávila, director de la Dirección Contra la Trata de Personas, señaló que estos locales forman parte de un histórico foco de explotación sexual, dominado por bandas como el Tren de Aragua, y que han estado vinculados a casos de gran violencia, incluyendo homicidios de víctimas extranjeras en años anteriores. Las autoridades investigan los posibles nexos de los detenidos con estas organizaciones.

Evaluación migratoria y fiscalización municipal

Con el apoyo de Migraciones, se evaluará la situación migratoria de las víctimas extranjeras y de los 22 parroquianos que se encontraban en los hoteles al momento de la intervención. Las autoridades también enfatizaron la necesidad de que la Municipalidad de Lima refuerce la fiscalización y cierre definitivo de los locales intervenidos, a fin de evitar que estas zonas sean nuevamente ocupadas para fines de explotación sexual.

El operativo busca no solo rescatar a las víctimas, sino también interrumpir las redes criminales que operan en el sector y garantizar la protección de las personas más vulnerables. Las acciones se enmarcan en la estrategia de la Policía Nacional del Perú para combatir la trata de personas, el trabajo forzoso y otros delitos conexos.