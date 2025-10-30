Chiclayo: le dan el último adiós a chofer de combi asesinado en av. Néstor Gambetta

Con profundo dolor, familiares y amigos dieron el último adiós a José Johnny Esqueche Inga, el conductor de transporte público asesinado a balazos en la avenida Néstor Gambetta, en Ventanilla.

FAMILIA PIDE JUSTICIA

El féretro fue recibido en Chiclayo, su ciudad natal, donde decenas de personas lo acompañaron en un recorrido por las calles donde creció. Entre aplausos, flores y mensajes de indignación, la comunidad exigió justicia y el fin de la violencia que golpea a los transportistas.

“Que les caiga todo el peso de la ley. Yo siempre voy a hacer justicia por mi hijo”, expresó entre lágrimas el padre de la víctima, quien pidió al Estado actuar con firmeza frente a la criminalidad.

José Esqueche se ha convertido en otro nombre en la larga lista de víctimas que deja la ola de extorsiones y asesinatos contra conductores en el país. Su familia, marcada por el dolor, reclama que su muerte no quede impune y que se proteja a quienes cada día trabajan en las calles pese al miedo y la inseguridad.