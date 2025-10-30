Policía rescata a cuatro mujeres víctimas de explotación sexual en Independencia

Un operativo conjunto de la Policía Nacional del Perú, Migraciones y Serenazgo permitió rescatar a cuatro mujeres víctimas de explotación sexual en la zona conocida como Cachina de la 50, en el distrito de Independencia. Durante la intervención, las autoridades también identificaron locales clandestinos vinculados a la trata de personas y se inició la investigación sobre posibles responsables.

En el mismo lugar, personal de la Diprove descubrió una gran cantidad de autopartes robadas, algunas ocultas en caletas subterráneas, cuyo valor total supera los 800 000 soles. Según las autoridades, este tipo de delitos responde a la demanda de autopartes de vehículos específicos, y los implicados podrían enfrentar sanciones administrativas y penales.

Operativos en Lima Norte y control migratorio

El operativo contó con la participación de 60 inspectores y un migramóvil, que verificaron la situación migratoria de cerca de 200 ciudadanos extranjeros en la zona. Migraciones evalúa la calidad migratoria de estas personas y, de ser necesario, iniciará procedimientos sancionadores. Paralelamente, se llevaron a cabo intervenciones en Los Olivos, donde se reportó un presunto secuestro que resultó ser falso. En este distrito se detuvo a Jean Pierre Márquez, ciudadano colombiano, y una mujer venezolana, presuntos integrantes de la banda “Los Ficheros de Los Olivos”.

Estas acciones forman parte de la estrategia de las autoridades para combatir la trata de personas, la explotación sexual y el robo de autopartes, reforzando la seguridad en Lima Norte y asegurando que los responsables enfrenten la justicia. La coordinación entre la policía, Migraciones y fiscalización municipal busca reducir la incidencia de estos delitos y proteger a las víctimas.