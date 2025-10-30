Los acusa de discrminación: vendedor de pasteles denuncia agresión de fiscalizadores en Miraflores

Un vendedor ambulante de pasteles denunció haber sido agredido por un grupo de fiscalizadores de la Municipalidad de Miraflores durante una intervención registrada en video por testigos. En las imágenes se observa cómo el comerciante —identificado como Édgar Hamán Aguilar— intenta defender su carrito mientras vecinos reclaman el uso excesivo de la fuerza.

“Yo estaba de pasada para guardar mi coche. No estaba vendiendo. Ella me acusó de sacarle un cuchillo y de golpearla. Eso es falso”, declaró el comerciante a Buenos Días Perú, quien mostró los daños en su triciclo y pidió a las autoridades que revisen las cámaras de seguridad.

La intervención habría sido realizada por una fiscalizadora identificada por los vendedores como Fiorela Inés Hernando Tello, quien, según relataron, suele actuar con rostro cubierto. “Esa señora nos acusa de vender cuando solo estamos transitando. Nos golpea, nos quita la mercadería y luego dice que la hemos agredido”, afirmó una vendedora.

El hermano de Édgar denunció haber pasado por una situación similar días atrás, también con el mismo personal. “Me quitaron mi gaseosa y mi agua cuando solo estaba cruzando el parque. Me tratan como delincuente”, contó.

Vecinos que presenciaron la escena confirmaron la agresión. “Atacaron el carrito, se llevaron un pay y una caja de bebidas. Queremos que muestren las cámaras”, reclamó una testigo.

Los comerciantes aseguran ser víctimas de discriminación. “Nos dicen que nos vayamos a las barriadas, que no podemos estar en Miraflores. Solo queremos trabajar”, expresaron los denunciantes.

COMUNA NO SE PRONUNCIA TRAS EL HECHO

Hasta el cierre de este informe, la Municipalidad de Miraflores no emitió un pronunciamiento oficial, pese a que el equipo periodístico entregó la denuncia formalmente en busca de su descargo. Entretanto, el grupo de vendedores pide al alcalde Carlos Canales revisar las grabaciones del distrito y sancionar a los responsables.