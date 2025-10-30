Suspenden cobro en tres peajes de Rutas de Lima: alcalde Reggiardo supervisa medida en Punta Negra

El cobro en tres peajes administrados por Rutas de Lima fue suspendido tras una resolución judicial que ordena detener el cobro a los usuarios. Las garitas de Villa, Punta Negra y Puente Piedra dejaron de operar desde las primeras horas de la mañana, medida que fue verificada por el alcalde de Lima, Renzo Reggiardo.

Durante una supervisión en el peaje de Punta Negra, el burgomaestre destacó que la concesionaria se haya allanado al fallo. “Rutas de Lima, en aras de cumplir con una decisión judicial, ha dispuesto la suspensión del cobro, y eso hay que reconocerlo”, señaló.

El alcalde explicó que la medida responde a un proceso judicial en curso vinculado a la gestión de la exalcaldesa Susana Villarán, investigada por presuntos actos de corrupción relacionados con el contrato de concesión. “Invoco a la justicia a que concluya este proceso, porque de esa resolución depende el futuro del acuerdo con la empresa”, sostuvo.

ASEGURÓ QUE SÍ HAY PRESUPUESTO PARA CONTINUAR CON EL MANTENIMIENTO

No obstante, Reggiardo precisó que la Municipalidad de Lima garantizará el mantenimiento de las vías a través de Emape, en caso la concesionaria decida no continuar con las labores. “Hay recursos y capacidad para asumir esa tarea sin incumplir el contrato”, afirmó.

Rutas de Lima, actualmente perteneciente al grupo Brookfield, ha denunciado hostigamiento estatal y anunció su liquidación. Cabe mencionar, que este caso podría derivar en un litigio internacional si la empresa demanda al Estado peruano por incumplimiento contractual.