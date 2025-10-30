Todo lo que se sabe de la extranjera expulsada a Chile tras ser acusada de liderar el Tren de Aragua

Una ciudadana venezolana identificada como Daybelis Puerta, de 22 años, fue expulsada del Perú y entregada a las autoridades de Chile, donde enfrentará cargos por secuestro extorsivo. La joven es acusada de participar en el rapto del exalcalde de Macul, Gonzalo Montoya, ocurrido en junio de este año.

Según la investigación chilena, Puerta formaba parte del grupo que retuvo a la autoridad y exigió a su familia una fuerte suma de dinero para liberarlo. Al no concretarse el pago, los secuestradores amenazaron con difundir falsos videos para vincular al exalcalde con delitos sexuales. Finalmente, la víctima fue rescatada por la policía de Santiago.

Tras el operativo, Puerta ingresó de manera irregular al Perú y permaneció oculta varias semanas en el distrito de Lince, donde —de acuerdo con las autoridades— habría comenzado a dedicarse a la trata de personas. Las cámaras de seguridad permitieron ubicarla en locales de la zona rosa.

Durante su captura, la joven intentó destruir su teléfono celular, presuntamente para eliminar pruebas. Sin embargo, los agentes lograron recuperarlo e identificar información relevante. En menos de 24 horas, fue trasladada a Chile para enfrentar a la justicia.

La Policía confirmó que la detenida sería integrante del Tren de Aragua, específicamente de la facción denominada Los Mapaches. Además, registraba antecedentes en Chile por tráfico ilícito de drogas y tenencia ilegal de armas, delitos por los cuales ya había estado recluida en prisión.