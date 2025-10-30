Asalto a barbería en Los Olivos: delincuentes se tomaron su tiempo para robar y pedir claves de Yape

Una barbería ubicada en el límite entre Los Olivos y San Martín de Porres fue escenario de un violento asalto perpetrado por al menos tres delincuentes armados. Los hampones irrumpieron en el local mientras los jóvenes barberos atendían a sus últimos clientes de la noche. Tras cerrar la puerta, amenazaron a todos los presentes y les exigieron entregar sus pertenencias, incluyendo celulares, dinero, una motocicleta y hasta el televisor del negocio.

Delincuentes pidieron claves de celulares y aplicaciones de pago

Durante el atraco, los asaltantes obligaron a las víctimas a entregar las contraseñas de sus teléfonos y de sus cuentas de Yape. Con esa información, los sujetos comenzaron a escribir a familiares y amigos de los trabajadores para solicitar dinero, haciéndose pasar por ellos. Según los afectados, los delincuentes permanecieron alrededor de diez minutos dentro del local, tiempo que aprovecharon para desconectar el televisor y revisar cada rincón, sin que nadie interviniera.

Uno de los trabajadores de la barbería relató que los criminales los encerraron con un candado y los amenazaron de muerte si intentaban salir. Pese a que la barbería se encuentra en plena avenida Universitaria, una zona de alto tránsito, los testigos afirmaron que la presencia policial es escasa y que solo el serenazgo suele patrullar la zona. Los vecinos, además, informaron haber visto días antes un vehículo sospechoso merodeando por el lugar, lo que hace pensar que el golpe fue planificado.

El hecho ha dejado pérdidas materiales considerables para los jóvenes emprendedores, quienes ahora intentan reponerse del robo con apoyo del dueño del local. En la esquina del establecimiento hay una cámara de videovigilancia municipal que habría registrado el ingreso y la fuga de los asaltantes, lo que podría facilitar la identificación de los responsables. La Policía Nacional ya analiza esas imágenes como parte de las investigaciones.