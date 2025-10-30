Intentó escapar pero lo mataron: extranjero es asesinado tras huir de sus secuestradores

Un ciudadano extranjero fue asesinado a balazos luego de intentar escapar de sus secuestradores en la avenida Las Gaviotas, en Chorrillos. El crimen ocurrió a plena luz del día y frente a una institución educativa, lo que generó pánico entre los vecinos y transeúntes.

MURIÓ AL INTENTAR LIBERARSE DE SUS CAPTORES

Según las cámaras de seguridad, la víctima fue interceptada por cuatro sujetos que intentaron obligarla a subir a un vehículo estacionado. En medio del forcejeo, logró zafarse y corrió hacia el otro lado de la pista. Sin embargo, mientras buscaba refugio en un pasaje cercano, fue alcanzado por los delincuentes, que le dispararon varias veces hasta dejarlo tendido en el suelo.

Minutos después, agentes policiales llegaron al lugar y hallaron casquillos de bala esparcidos sobre el asfalto. De acuerdo con las primeras diligencias, los asesinos escaparon a bordo del mismo carro y de una motocicleta que los esperaba cerca del punto del ataque.

La víctima aún no ha sido identificada, pero las autoridades sospechan que el móvil estaría vinculado a un intento de secuestro o a un ajuste de cuentas entre bandas criminales.