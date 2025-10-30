Cae alias Guasón, presunto extorsionador que amenazaba a empresa Flores en SJL

Durante la madrugada de este jueves, agentes de la unidad de Halcones detuvieron en San Juan de Lurigancho a Michael Cañari Ramos, alias Guasón, un joven de 23 años con antecedentes por diversos delitos.

El operativo se realizó en la avenida Cantogrande, en la Asociación Ayacucho, donde los policías detectaron su actitud sospechosa. Al intervenirlo, hallaron en su mochila negra y azul un revólver calibre 38 con seis cartuchos sin percutar, un cargador adicional y un cartucho suelto. En total, portaba trece proyectiles.

SERÍA MIEMBRO DE LAS INJERTOS DE HUÁSCAR

Dentro del mismo bolso, la Policía encontró una carta extorsiva que decía: “Somos los Injertos de Huáscar. ¿Te alineas con nosotros? Llama a este número”. El mensaje estaba dirigido a la empresa de transportes Flores, que ha sido atacada a balazos en varias ocasiones.

“El detenido integraría una de las bandas criminales que operan en el distrito”, precisó el coronel a cargo de la intervención. El caso fue trasladado a la Depincri 2, donde continuará la investigación.