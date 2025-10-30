Robo a plena luz del día en SJM termina con persecución y recuperación de camioneta

En medio del tráfico de la avenida Los Héroes, en San Juan de Miraflores, tres delincuentes armados interceptaron una camioneta Toyota Hilux y obligaron al conductor a descender. El asalto ocurrió a plena luz del día, muy cerca del Hospital María Auxiliadora, en momentos en que numerosos transeúntes y conductores presenciaban la violenta escena.

Operativo rápido permitió recuperar la camioneta

El atraco fue registrado por pasajeros de un bus de transporte público que circulaba por la zona. En las imágenes se observa cómo uno de los asaltantes sube por la puerta del copiloto, mientras otro reduce al conductor y lo hace bajar del vehículo. Un tercer implicado, con gorra y mascarilla, amenazó al propietario con un arma de fuego para mantenerlo alejado mientras huían con el vehículo.

Sin embargo, la rápida reacción de serenazgo cambió el rumbo del hecho. A escasos metros del lugar del robo, una caseta de seguridad activó el plan cerco y se inició una persecución. Los delincuentes, al verse rodeados, efectuaron disparos y abandonaron la camioneta durante su fuga. Ninguna persona resultó herida.

El dueño del vehículo agradeció la intervención inmediata del personal de serenazgo, quienes también fueron amenazados durante la operación. El caso fue derivado a la comisaría de San Juan de Miraflores, donde se vienen realizando las diligencias correspondientes para identificar y capturar a los responsables.