Golpe en la cabeza cambió su vida: buscan a Edward Camargo, desaparecido hace seis días

Era conocido por su alegría y su gusto por la música. Edward Camargo solía animar las reuniones familiares tocando la guitarra junto a su hijo y disfrutando de cada celebración. Sin embargo, un accidente doméstico cambió por completo su vida y la de su entorno.

Una madrugada, mientras descansaba en su vivienda, Edward sufrió un fuerte ataque de tos que lo hizo perder el equilibrio y golpearse la cabeza contra el suelo. Aunque su esposa logró auxiliarlo y él continuó con sus actividades, días después comenzó a mostrar un comportamiento inusual: sentía miedo a la luz y al sonido del celular, se mostraba nervioso y hasta agresivo, algo completamente ajeno a su carácter.

Comportamientos extraños y una desaparición que angustia a su familia

El viernes posterior al accidente, los síntomas se intensificaron. Según su familia, Edward parecía perder la noción de la realidad y actuaba de forma errática. Pese a los esfuerzos de sus seres queridos por calmarlo, el hombre desapareció repentinamente, llevándose únicamente dos teléfonos móviles. Desde entonces, su esposa Carmen recorre las calles de San Martín de Porres cada día con la esperanza de hallarlo.

Vecinos del distrito también se han sumado a la búsqueda, difundiendo su foto en redes sociales. En una de sus últimas muestras de afecto, Edward había dejado un mensaje en la parte posterior de una foto de su boda, donde escribió palabras de amor para su esposa, su hijo y su familia. Hoy, Carmen mantiene viva la esperanza de volver a verlo y pide a quien tenga información sobre su paradero comunicarse al número 997 577 659.