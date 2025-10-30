Megaoperativo en Barrios Altos: capturan a clan familiar acusado de lavado de activos

Un amplio despliegue policial se llevó a cabo esta mañana en diferentes puntos de Lima, donde agentes de la Dirección de Lavado de Activos intervinieron 13 inmuebles vinculados a un presunto clan familiar dedicado al contrabando y al blanqueo de capitales. Una de las diligencias más importantes se realizó en la cuadra 12 del jirón Puno, en Barrios Altos, donde fue allanado un edificio de seis pisos que habría sido utilizado para almacenar mercancía de procedencia irregular.

Investigación por una década: seguimiento a un clan de presunto contrabando

De acuerdo con información de la Policía Nacional del Perú (PNP), la investigación sobre esta organización se inició hace varios años, tras detectar un aumento inusual en los ingresos de los implicados entre 2009 y 2018. Según las autoridades, el grupo habría evadido impuestos para importar productos, principalmente juguetes, provenientes de países del sur del continente. La medida de incautación fue ordenada por la Fiscalía Especializada en Lavado de Activos.

El general PNP Lozada, quien supervisó el operativo, precisó que este trabajo se desarrolla en simultáneo en los distritos de San Juan de Lurigancho, La Victoria y el Cercado de Lima, y que se ejecuta sin incidentes. Además, destacó la participación de unidades especializadas como la Policía Fiscal y la Dirección Nacional de Operaciones Especiales, encargadas de brindar apoyo táctico y resguardar la seguridad de los agentes durante la intervención.

La PNP confirmó que varios de los intervenidos cuentan con antecedentes por delitos aduaneros. Si bien el monto total del dinero involucrado se mantiene bajo reserva, las autoridades resaltaron que la investigación ha sido posible gracias al carácter reservado del seguimiento, que permitió sostener la vigilancia durante casi una década. El operativo continuará en las próximas horas mientras se realiza el inventario de los bienes incautados.