Cae banda que habría atacado gimnasio en San Martín de Porres: hallaron dinamita y seis armas

Dos ciudadanos venezolanos fueron detenidos en la avenida Santa Rosa, en San Juan de Lurigancho, la madrugada de este jueves durante una operación policial contra la extorsión. En su poder se hallaron cartuchos de dinamita, seis armas de fuego y celulares que serían claves para rastrear su red criminal.

LOS IDENTIFICARON GRACIAS A LAS REDES SOCIALES

Según el coronel Juan Carlos Montúfar, los detenidos fueron capturados en una vivienda que coincidía plenamente con las imágenes difundidas en redes sociales. “Son los mismos sujetos, la misma cama, el mismo piso, el mismo respaldar”, precisó a Buenos Días Perú.

Los agentes incautaron seis pistolas con cacerinas de treinta municiones, lo que evidencia el alto poder de fuego del grupo. De acuerdo con las primeras indagaciones, los intervenidos pertenecerían a una organización que habría atacado un gimnasio en San Martín de Porres.

La Policía sospecha que la banda operaba también en zonas de La Huayrona, Jicamarca y el Rímac. El contenido de los teléfonos decomisados será analizado para determinar su historial criminal y la magnitud de sus operaciones.