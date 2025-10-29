SJM: Combi de empresa extorsionada es atacada por banda rival por cupo de S/20 mil

Una combi de la empresa San Genaro fue atacada a balazos en San Juan de Miraflores por negarse a pagar 20 mil soles a una banda criminal conocida como Los Injertos del Sur II. El conductor y los pasajeros salieron ilesos, aunque el vehículo recibió al menos ocho impactos de bala.

“Ya me habían marcado, dieron la vuelta y dispararon. Gracias a Dios no me llegó”, relató el chofer, quien aseguró que los atacantes actuaron como advertencia.

EXTORSIONADOS POR OTRA BANDA

Según fuentes del sector, la mafia exigía un pago inicial de 20 mil soles y una cuota semanal de 40 soles por unidad, bajo amenaza de muerte. Sin embargo, la empresa habría rechazado el cobro al considerar que ya entregaba dinero a otro grupo delictivo, Los del Trébol, que opera en Chorrillos y cobra diez soles diarios por cada vehículo.

En un audio difundido por los trabajadores, se escucha a un presunto extorsionador amenazar con “volar cabezas” si no recibía respuesta inmediata.

Tras el ataque, los transportistas decidieron suspender sus labores como medida de protesta ante la creciente inseguridad en las rutas. Temen que el próximo atentado no quede solo en advertencia.