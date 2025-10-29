Estado de emergencia: Expertos cuestionan eficacia de medida implementada por José Jerí

El presidente encargado, José Jerí, confirmó mediante sus redes sociales que no se implementará un toque de queda en Lima Metropolitana durante el estado de emergencia vigente. Según explicó, esta medida no forma parte del plan de acción actual, el cual se ajusta a evaluaciones de campo y a recomendaciones sobre la gestión de la seguridad ciudadana.

Estado de emergencia y retos policiales

Expertos en seguridad coincidieron en que un toque de queda no sería efectivo frente a la criminalidad actual. El exministro del Interior Gino Costa destacó que la mayoría de los delitos, como las extorsiones, se realizan mediante dispositivos digitales y no dependen del horario nocturno. Además, señaló que las fuerzas policiales carecen de la tecnología necesaria para interceptar estas comunicaciones de manera legal. Por su parte, Carlos Morán sostuvo que la solución a la inseguridad no pasa por limitar libertades ciudadanas, recordando que este tipo de medidas se aplicaron en gobiernos militares hace décadas bajo contextos muy distintos.

Ambos exministros también cuestionaron la eficacia del estado de emergencia, argumentando que la herramienta no compensa la falta de inteligencia policial. Costa indicó que sin información concreta sobre los objetivos de allanamientos y detenciones, la medida pierde efectividad, mientras Morán añadió que recurrir a esta figura frecuentemente ha generado más impacto mediático que resultados concretos en la reducción del crimen.

Finalmente, los especialistas enfatizaron la necesidad de fortalecer las capacidades de investigación y tecnología policial antes que recurrir a restricciones a la movilidad. El debate sobre estrategias de seguridad continúa, mientras la ciudadanía permanece expectante ante los reportes oficiales sobre los avances en el actual estado de emergencia.