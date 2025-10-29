Cámaras del Callao registran el asesinato de chofer de combi en Néstor Gambeta

El sistema de videovigilancia del Callao registró el instante exacto en que el conductor de una combi, identificado como Jhonny Esqueche, fue asesinado a tiros mientras trabajaba en la avenida Néstor Gambeta. Las imágenes muestran cómo un sicario, a bordo de una motocicleta, aprovecha el cambio de luz del semáforo para acercarse al vehículo y disparar varias veces contra la víctima. Tras el ataque, los pasajeros huyen despavoridos mientras el vehículo queda detenido en plena vía.

Cámaras evidencian inseguridad pese al estado de emergencia

Los operadores del centro de monitoreo municipal fueron quienes alertaron del crimen tras revisar las imágenes de las 740 cámaras instaladas en el Callao. A pesar de contar con este sistema de vigilancia, familiares y compañeros del chofer —conocido cariñosamente como “Brujito”— denunciaron que la respuesta policial fue tardía y que el estado de emergencia no ha reducido la violencia en la zona.

Durante el velorio, realizado en Ventanilla, amigos y vecinos recordaron a José Johnny como un hombre alegre, solidario y siempre dispuesto a ayudar a otros conductores. En medio del dolor, los choferes exigieron mayor presencia policial y medidas reales de protección, ya que la avenida Néstor Gambeta se ha convertido en un punto crítico donde ya se han registrado varios asesinatos similares.

Según fuentes policiales, el ataque estaría vinculado a la banda criminal Los Chuquis del Callao, que habría perpetrado otro homicidio días antes bajo el mismo modus operandi. Frente a la ola de violencia, los conductores de la ruta Gambeta–Foz Argentina anunciaron la suspensión temporal de sus servicios hasta que se les brinden garantías efectivas de seguridad.