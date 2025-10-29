Miguel Palomino: “José Jerí es solo un cambio de rostro, es la continuación de lo que ha dejado Boluarte”

El dirigente de transporte urbano Miguel Palomino anunció en entrevista con Buenos Días Perú que el gremio convocará a un paro nacional en noviembre, tras considerar que el Gobierno del presidente José Jerí no ha cumplido con los compromisos asumidos para combatir la inseguridad y las extorsiones en el sector transporte.

“Desde que ha asumido la presidencia el señor José Jerí, creemos que ha sido simplemente un cambio de rostro, porque es la misma continuación de lo que Dina ha dejado: una crisis gravísima y una criminalidad que no cesa”, declaró Palomino.

LO ACUSA DE NO CUMPLIR PROMESAS

El dirigente recordó que durante una reunión previa con Jerí, cuando este era presidente del Congreso, los transportistas advirtieron que si ocurría un nuevo asesinato por extorsión, se realizaría un apagado de motores. “No hubo uno, hubo varios. Por eso el 4 de noviembre vamos a salir a las calles, hombre y máquina, a protestar”, aseguró.

El transportista precisó que durante la gestión anterior se firmaron siete acuerdos en Palacio de Gobierno, pero “no se ha cumplido ninguno”. Entre ellos —dijo—, la aprobación de leyes que aumenten las penas a integrantes de organizaciones criminales.

“Pedimos una reunión de emergencia de alto nivel con los tres poderes del Estado y la nulidad del paquete de leyes que favorece a la criminalidad. Si no lo hacen, nos seguirán matando”, sostuvo.

El representante del gremio también cuestionó la falta de resultados del estado de emergencia. “Por más que pongan policías, botones de pánico o lunas antibalas, no se va a controlar la criminalidad. Cada cuatro horas están asesinando a una persona”, afirmó.

Finalmente, Palomino adelantó que los gremios evalúan un paro nacional conjunto con otras organizaciones sociales. “No podemos permitir que más conductores sean asesinados. Estamos defendiendo la vida de todos los peruanos”, expresó.