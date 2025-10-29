Robo frustrado en farmacia de Comas: policía captura a uno de los delincuentes

En horas de la madrugada, un grupo de delincuentes intentó ingresar por la fuerza a la botica América, ubicada en la cuadra 6 de la avenida México, en Comas. A pesar de las numerosas medidas de seguridad del local —que contaba con al menos ocho candados y doble reja metálica—, los sujetos lograron forzar la puerta principal y acceder al interior del negocio, donde pretendían llevarse varios sacos con mercadería.

Los vecinos, alertados por ruidos extraños, avisaron a las autoridades, lo que permitió la rápida intervención de agentes del Serenazgo y de la Policía Nacional del Perú. Uno de los implicados fue detenido en flagrancia, mientras que su cómplice logró escapar antes de la llegada de los efectivos. Según fuentes policiales, el detenido fue trasladado a la comisaría de la zona para continuar con las diligencias correspondientes.

Cámaras de seguridad ayudarán a esclarecer el hecho

De acuerdo con la información recogida en el lugar, una cámara de seguridad de un establecimiento cercano habría captado los movimientos de los delincuentes en el momento del ingreso. Las imágenes serán revisadas por los investigadores para identificar plenamente a todos los involucrados. Aunque los propietarios del negocio prefirieron no brindar declaraciones, se pudo observar los daños materiales en la puerta y las vitrinas, que quedaron vacías tras el intento de robo.

El incidente ha generado preocupación entre los comerciantes del sector, quienes temen nuevos hechos similares pese a reforzar la seguridad de sus locales. La Policía continúa en la zona recopilando pruebas y huellas que permitan esclarecer el intento de hurto y determinar el monto total de las pérdidas ocasionadas.