Asaltan local de comida rápida en Independencia: golpearon a padre frente a sus hijos

Un violento asalto se registró en un local de comida rápida ubicado en la avenida José Gabriel Condorcanqui, en la zona de Payet, en Independencia. Dos delincuentes armados irrumpieron en el establecimiento y asaltaron a los comensales, incluidos niños y padres de familia.

NO LES IMPORTÓ LA PRESENCIA DE MENORES

Las cámaras de seguridad registraron el momento en que los sujetos llegaron en motocicletas, sin retirarse los cascos, y amenazaron primero a los clientes que estaban en las mesas exteriores. Luego, uno de ellos ingresó al interior del local apuntando con su arma a las personas, mientras su cómplice exigía las claves de los teléfonos robados. Uno de los padres intentó resistirse y el malhechor lo golpeó con la pistola frente a sus hijos, mientras que una mujer se arrodilló para suplicarle que no dispare.

Durante el ataque, una madre con su bebé en brazos se escondió en la cocina para protegerse, en tanto los empleados trataban de ocultar sus pertenencias. Los testigos indicaron que los criminales sabían cómo actuar y huyeron rápidamente con celulares, dinero y objetos personales.

Los vecinos denunciaron que los robos en la zona han aumentado desde que se reabrieron varias calles desocupadas por la obra del anillo periférico, las cuales ahora sirven de refugio y rutas de escape para delincuentes.

Las víctimas presentaron sus denuncias en la comisaría de Payet, donde se investiga el caso y se revisan las grabaciones para identificar a los responsables.