Ate: delincuentes arrastran a chofer que intentó evitar el robo de sus autopartes

Un chofer fue brutalmente arrastrado por delincuentes que intentaban huir tras robar autopartes de su vehículo en la calle Fuerte Ventura, frente al estadio Monumental, en el distrito de Ate.

Las cámaras de seguridad registraron el momento en que dos sujetos, a bordo de un automóvil, se estacionaron junto al vehículo de la víctima y rompieron una de las ventanas traseras para sustraer la computadora del motor, valorizada en unos 5,000 soles.

Alertado por su padre, el dueño del auto salió de su vivienda y trató de impedir el robo colgándose del capó del carro de los delincuentes. Sin embargo, estos aceleraron a toda velocidad, arrastrándolo varios metros hasta que el hombre impactó contra un basurero de fierro, el cual quedó completamente destrozado.

“Mi hijo solo quiso recuperar lo suyo. Se colgó del carro y lo arrastraron sin piedad. Hemos hecho la denuncia, pero hasta ahora no hay resultados”, contó el padre del agraviado a Buenos Días Perú.

RESIDENTES DENUNCIAN AUMENTO DE ROBOS

Los sujetos lograron escapar hacia la avenida Javier Prado, mientras que el afectado sufrió golpes y heridas leves. Vecinos denunciaron que los asaltos en la zona han aumentado desde que se reabrieron las rejas de acceso a la avenida Separadora Industrial.