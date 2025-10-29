Dirigente vecinal del Rímac fue apuñalado tras denunciar a delincuentes en Cantagallo

Un dirigente vecinal del Rímac fue víctima de una violenta agresión dentro de la comunidad de Cantagallo. El hombre, identificado como Armando Andrade, denunció haber sido atacado a golpes y apuñalado por la espalda durante la madrugada del lunes, tras haber recibido amenazas de muerte semanas antes. Andrade forma parte de las rondas vecinales que apoyan en tareas de seguridad y colaboración con la Policía Nacional del Perú para identificar y expulsar a personas vinculadas a hechos delictivos en la zona.

Dirigente fue amenazado por colaborar con la Policía

Según relató el propio afectado, dos sujetos se le acercaron mientras compartía con amigos y le advirtieron que “lo estaban buscando por soplón”. Minutos después, comenzaron a golpearlo con barras metálicas y le causaron una herida punzante en la espalda. Vecinos intentaron intervenir y auxiliarlo, mientras los agresores huían del lugar. Las imágenes registradas muestran a los atacantes corriendo, uno de ellos portando un fierro de gran tamaño.

Tras el hecho, Andrade debió abandonar su vivienda por temor a represalias, pues los mismos agresores habrían regresado a la comunidad para buscarlo y destruyeron su motocicleta. El dirigente señaló que la violencia se originó por su participación activa en operativos conjuntos con la Policía y la municipalidad, destinados a reducir la delincuencia en Cantagallo.

La denuncia fue presentada ante la comisaría de Piedra Lisa, por tentativa de homicidio. Mientras tanto, la PNP ya cuenta con la identidad de los presuntos agresores, quienes serían también residentes del sector. Andrade pidió garantías para su vida, advirtiendo que aún teme ser víctima de un nuevo ataque.