Cruces del tren Lima–Chosica siguen siendo zonas de alto riesgo, advierten vecinos

Un aparatoso accidente ocurrido en la intersección de las avenidas José Carlos Mariátegui y Ferrocarril, en el distrito de El Agustino, volvió a evidenciar los riesgos que enfrentan a diario los conductores y pasajeros que transitan por zonas donde cruzan las vías del tren. Según testigos, un bus de transporte público terminó impactando tras invadir los rieles, mientras varios pasajeros y una conductora de un vehículo particular lograron salir segundos antes del siniestro. Aunque se reportaron al menos una decena de personas afectadas, ninguna perdió la vida.

Alcalde pide restricción para camiones y ejecución de nuevo eje vial

El alcalde de El Agustino, Richard Soria, señaló que el incidente era “un accidente anunciado”, debido a la congestión que se forma diariamente en esta ruta hacia San Juan de Lurigancho. Explicó que su gestión ha solicitado a la Municipalidad de Lima la restricción del paso de camiones de carga pesada, así como la implementación de un segundo eje vial por la avenida Placio Jiménez, propuesta que —según indicó— permitiría descongestionar la zona y reducir el riesgo de nuevos accidentes.

Durante la cobertura en vivo, se pudo observar el intenso tráfico vehicular y la presencia de señalizaciones que, sin embargo, muchos conductores consideraron insuficientes o poco visibles. Las imágenes mostraron que algunos autos y buses detienen su marcha directamente sobre las vías férreas, especialmente cuando el semáforo cambia a rojo, lo que incrementa el peligro ante el paso del tren Lima–Chosica.

Vecinos y transportistas reclamaron mayor presencia policial y mantenimiento de la señalización horizontal y vertical. Además, coincidieron en que la falta de educación vial agrava la situación. Las autoridades locales reiteraron su pedido para que la Municipalidad Metropolitana de Lima asuma las mejoras correspondientes, al tratarse de una vía metropolitana con cruces ferroviarios catalogados como de “extremo peligro”.