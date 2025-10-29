El Agustino: camión cargado con pollos impacta contra tráiler estacionado y chofer se da la fuga

Un fuerte accidente se registró esta madrugada en el distrito de El Agustino, cuando un camión cargado con pollos vivos chocó violentamente contra la parte posterior de un tráiler estacionado en el cruce de las avenidas Áncash y José de la Riva Agüero.

La cabina del transporte menor quedó totalmente destruida, con el parabrisas roto, el parachoques desprendido y la puerta doblada por la fuerza del golpe. Según testigos, el conductor del tráiler descendió para auxiliar al chofer del otro vehículo, quien aparentemente resultó aturdido, pero desapareció junto a su ayudante pocos minutos después del accidente.

“Le abrí la puerta para que bajara, le pregunté si estaba bien, pero cuando regresé a mi cabina, ya se había ido. Los serenos estaban cerca y no hicieron nada”, relató el conductor afectado.

El semáforo del cruce se encontraba en luz roja al momento del impacto, según su testimonio. Aunque no se reportaron heridos, el siniestro provocó congestión vehicular durante más de una hora.

Vecinos denunciaron que, pese a que la central de cámaras de seguridad está a media cuadra, la policía llegó al lugar con casi una hora de retraso.