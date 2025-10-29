Ola de asaltos en San Juan de Miraflores alarma a vecinos

La delincuencia en San Juan de Miraflores continúa generando temor entre los vecinos, quienes denuncian una creciente frecuencia de asaltos en distintas zonas del distrito. En las últimas horas, cámaras de seguridad captaron un nuevo ataque en la avenida Pedro Miota, a escasos metros de un conocido centro comercial, donde una pareja fue interceptada por dos delincuentes que se desplazaban en motocicleta. Uno de ellos descendió del vehículo, forcejeó con el hombre y terminó disparándole en la pierna y el tobillo antes de huir junto a su cómplice.

Otro asalto en mototaxi agrava el clima de inseguridad

No se trata de un hecho aislado. En otro punto del mismo distrito, un vecino fue asaltado por sujetos que se movilizaban en una mototaxi. Las imágenes de videovigilancia muestran cómo uno de los delincuentes descendió del vehículo armado, intimidó a la víctima y, tras una breve resistencia, logró arrebatarle su celular. Luego, ambos criminales escaparon con rumbo desconocido.

Los moradores de la zona aseguran que los robos se producen tanto de noche como de día, y que, pese a presentar las denuncias ante la comisaría del sector, los responsables no han sido detenidos. La modalidad del “raqueteo” se ha vuelto común, dejando a los ciudadanos expuestos en calles y avenidas sin presencia policial efectiva.

Ante esta situación, los vecinos demandan mayor patrullaje, operativos constantes y resultados concretos por parte de las autoridades. La Policía Nacional del Perú ya cuenta con los registros de las cámaras de seguridad que muestran claramente el accionar de los delincuentes, y la población espera que sean identificados y capturados para devolver la tranquilidad a San Juan de Miraflores.